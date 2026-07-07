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ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ TVS ਨੇ Hero ਅਤੇ Honda ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਵੇਚੇ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ

ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ TVS Motor ਨੇ Hero Motocorp ਅਤੇ Honda Motorcycle ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

HERO AND HONDA JUNE 2026 SALES
HERO AND HONDA JUNE 2026 SALES (TVS Motor Company)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 7, 2026 at 10:29 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ TVS Motor Company ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ Hero Motocorp ਅਤੇ Honda Motorcycle ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 5,65,417 ਯੂਨਿਟਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Hero Motocorp ਨੇ 5,41,159 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ Honda Motorcycle ਨੇ 5,28,281 ਯੂਨਿਟਸ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ TVS Motor ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Honda Motorcycle ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ 23 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Hero Motocorp ਦੇ ਡਿਸਪੈਚ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5,53,963 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Honda Motorcycle ਨੇ 4,68,956 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Hero Motocorp ਨੇ 5,02,890 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 5,25,136 ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

TVS Motor ਨੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4,11,014 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। TVS ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 1,54,403 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Honda Motorcycle ਨੇ 59,325 ਯੂਨਿਟਸ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ Hero ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 38,269 ਯੂਨਿਟ ਰਹੇ।

ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ TVS Motor Company ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 2,67,096 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ 2,47,950 ਸਕੂਟਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਡਿਜੀਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Hero Motocorp ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4,78,701 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਦਕਿ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ 62,458 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Honda ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਗਮੇਂਟ-ਵਾਈਜ਼ ਮਹੀਨਾਵਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ Honda Activa ਰੇਂਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ TVS ਨੇ 48,537 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ 14,400 ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Hero ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ Vida ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 21,812 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ।

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TAGGED:

TVS JUNE 2026 SALES
HERO AND HONDA VS TVS
TWO WHEELERS SALES JUNE 2026
HERO AND HONDA JUNE 2026 SALES

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