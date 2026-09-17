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Nvidia ਦੇ CEO ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਾਲ, AI ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਤੋਂ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

TRUMP LIVE CALL TO NVIDIA CEO
TRUMP LIVE CALL TO NVIDIA CEO (Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2026 at 9:55 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ Sick Conspiracy ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। Anthropic ਅਤੇ OpenAI ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਖੁਦ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

NVIDIA ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਾਲ

14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ All-IN Summit ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ NIVIDIA ਦੇ ਸੀਈਓ Jensen Huang ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸੀ। ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਲ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ NIVIDIA ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਰੋਬੋਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਆਈ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, NIVIDIA ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Anthropic ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੋਜਕਾਰ ਜੈਕਬ ਕੋਕਸਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕਬ ਕੋਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਆਂਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਏਆਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ Anthropic ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਏਆਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

Jacob Coxon ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਸੁਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਆਈ ਗ੍ਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Anthropic ਦੇ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲੇਬਲ ਓਵਰਸਾਈਟ ਟੀਮ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ Joe Benton ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਹੈ। Benton ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਓਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਜੋ Jacob ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ Benton Anthropic ਛੱਡ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਗਠਨ METR ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ Anthropic ਨੇ ਆਪਣੀ ਥ੍ਰੈਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਾਊਂਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਕਿਆ।

Anthropic ਅਤੇ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਰਾਏ

Anthropic ਦੇ ਸੀਈਓ Dario Amodei ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਟਾਈਟਲ 'We Must Pace the Frontier' ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Anthropic ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਖਾਸ ਸਟੈਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ embedded evaluators ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗਾ ਐਕਸੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Anthropic ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ChatGPT ਦੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਤਰੁੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। OpenAI ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ-ਲਾਈਕ ਐਕਸੇਸ ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।

Anthropic ਅਤੇ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮੋਡੇਈ ਅਤੇ ਅਲਟਮੈਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਰਾਏ

ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਆਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

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