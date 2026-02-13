Truecaller ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਪੈਮਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?

Truecaller ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਪੈਮਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
Truecaller ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : February 13, 2026 at 12:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Truecaller ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। Truecaller ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 770 ਕਰੋੜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸਕੈਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
Truecaller ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 770 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ
Truecaller ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ 4,168 ਕਰੋੜ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 1,189 ਕਰੋੜ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮੇਂ 1.8 ਮਿੰਟ ਸੀ। ਐਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਮਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 21.7 ਲੱਖ ਘੰਟੇ ਬਚਾਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Truecaller ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12,903 ਕਰੋੜ ਸਪੈਮ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਮ ਮੈਸੇਜ ਵੱਧ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Truecaller ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 770 ਕਰੋੜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੇਮੇਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਲੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਦੇ ਹਨ।
Truecaller ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੈਮ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਮ ਨਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ।
