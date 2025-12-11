ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, Truecaller ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ 'Family Protection' ਫੀਚਰ
ਟਰੂਕਾਲਰ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ।
Published : December 11, 2025 at 1:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟਰੂਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟਰੂਕਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੂਕਾਲਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Truecaller ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ।
- ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਲਾਕਲਿਸਟ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
- ਐਡਮਿਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ
- Truecaller ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਫੀਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਐਡਮਿਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਡਮਿਨ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਡਮਿਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਐਡਮਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ।
ਫੈਮਿਲੀ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ?
ਟਰੂਕਾਲਰ ਨੇ ਐਡਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਐਡਮਿਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
- ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈ?
- ਬੈਟਰੀ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
- ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਉਪਲਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
- ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ Family Protection ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਟਰੂਕਾਲਰ ਨੇ Family Protection ਨੂੰ ਦੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
|ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|Free Family Protection
|Premium Family Protection
|ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼
|5 ਮੈਬਰ
|5 ਮੈਂਬਰ
|ਸਕੈਮ ਕਾਲ ਅਲਰਟ
|ਹਾਂ
|ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਲਰਟ
|ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕੰਟਰੋਲ
|ਹਾਂ
|ਹਾਂ
|ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਲਾਕ ਲਿਸਟ
|ਹਾਂ
|ਹਾਂ
|ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਾਲ ਆਟੋ ਰਿਜੈਕਟ
|ਨਹੀਂ
|ਹਾਂ
|ਐਡ-ਫ੍ਰੀ ਅਨੁਭਵ
|ਨਹੀਂ
|ਹਾਂ
|ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਪੈਮ ਬਲਾਕਿੰਗ
|ਨਹੀਂ
|ਹਾਂ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਮੁਕਤ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਟਰੂਕਾਲਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ। ਟਰੂਕਾਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਪ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ Recurring Revenue ਅਤੇ User Loyalty ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਟਰੂਕਾਲਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:-
- ਸਵੀਡਨ
- ਚਿਲੀ
- ਮਲੇਸ਼ੀਆ
- ਕੀਨੀਆ
- ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
