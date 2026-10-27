Truecaller Lite ਐਪ ਹੋਈ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
Truecaller ਨੇ Truecaller Lite ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 4:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Caller ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਪ Truecaller ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Truecaller Lite ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Truecaller Lite ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਐਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Caller ID, ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਕਾਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਕੰਟੈਕਟਸ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪ ਦਾ Lite ਵਰਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 10MP ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Truecaller Lite ਐਪ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Truecaller Lite ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨੇਟਿਵ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਸਟੋਰੇਜ, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਐਪ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।-ਰਿਸ਼ਿਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ, Truecaller ਦੇ ਸੀਈਓ
Truecaller ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Caller ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ Lite ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਟੈਂਡਰਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ Truecaller Lite ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Caller ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਕੰਟੈਕਟਸ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਸਰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਮੇਨ ਐਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ Lite ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ after-call Screen ਦਾ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ Truecaller ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ Truecaller Lite ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਵਾਇਸ ਮੇਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਐਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇ।
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