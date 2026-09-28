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Truecaller ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Scam Checker' ਫੀਚਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

Truecaller ਨੇ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ 'ਤੇ 'Scam Checker' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TRUECALLER NEW FEATURE
TRUECALLER NEW FEATURE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 5:30 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Truecaller ਨੇ 'Scam Checker' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਐਪ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਾਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਬਲੋਕਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟੂਲ ਸਕੈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਕੈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

  1. ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
  2. ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Truecaller ਦੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੰਗਨਲ ਕੀ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ।
  3. Scamfeed ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  4. ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ, ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।-Truecaller

ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ 'Scam Checker' ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਚਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ਼, ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'Scam Checker' ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ, ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ।-ਰਿਸ਼ਿਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ, Truecaller ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

Scam Checker ਟੂਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Truecaller ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Truecaller ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Scam Checker ਟੂਲ ਲਈ iOS ਸਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ।

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