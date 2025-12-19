ETV Bharat / technology

Truecaller ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੀ Voicemail ਫੀਚਰ, 12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਪੋਰਟ

Truecaller ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਵਾਂ Voicemail ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TRUECALLER VOICEMAIL FEATURE (Truecaller)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 10:08 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Truecaller ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ AI Voicemail ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Voicemail ਫੀਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ, ਸਮਾਰਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Voicemail ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਧੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ PIN ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

Truecaller ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ Voicemail ਫੀਚਰ ਸਪੈਮ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ Voicemail ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। Truecaller ਅਨੁਸਾਰ, Voicemail ਸੈਟਅੱਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਿਤ Voicemail ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Truecaller Voicemail ਬਾਰੇ

Truecaller Voicemail ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੱਕ ਡੇਲੀ-ਯੂਜ਼ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਟੂਲਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

  1. Voicemail ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਧੇ ਡਿਵਾਇਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  2. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਪੈਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਲ categorisation
  3. ਪਲੇਬੈਕ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਲੋ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  4. AI-ਪਾਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

12 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਪੋਰਟ

Truecaller Voicemail ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦਾ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ 12 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

