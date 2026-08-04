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TRAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ MyCall ਐਪ, ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਰੇਟਿੰਗ

TRAI ਨੇ MyCall ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ 1 ਤੋਂ 5 ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

TRAI REVAMPED MYCALL APP
TRAI REVAMPED MYCALL APP (TRAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 9:39 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: TRAI ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ MyCall ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਡ੍ਰਾਪ, ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। TRAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਡਬੈਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਰੇਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

MyCall ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ TRAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 5 ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਨੂੰ 3 ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਡ੍ਰੋਪ, ਈਕੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਵਾਜ਼ ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਦਿ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ TRAI ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ 12 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਟੈਸਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।

TRAI ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਨਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੰਗਨਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ-ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਗੁਮਨਾਮ ਡਾਟਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ TRAI ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੇਡਰੇਬਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। TRAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

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TRAI REVAMPED MYCALL APP

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