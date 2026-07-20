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TRAI ਦਾ Truecaller ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: 1600 ਅਤੇ 140 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ ਬਲੌਕ ਦਾ ਟੈਗ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

TRAI ਨੇ Truecaller ਨੂੰ 1600 ਅਤੇ 140 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਲੌਕ ਟੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

TRAI STAND AGAINST TRUECALLER
TRAI STAND AGAINST TRUECALLER (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 20, 2026 at 12:38 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 1600 ਅਤੇ 140 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਲ 'ਤੇ Truecaller ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਦਾ ਟੈਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। TRAI ਨੇ Truecaller ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਟੈਗ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

TRAI ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1600 ਅਤੇ 140 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਸਪੈਮ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਧ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TRAI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

TRAI ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਟੈਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ Truecaller ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ TRAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ DND ਰਾਹੀਂ 140 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। DND ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀ ਕਾਲਿੰਗ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

1600 ਅਤੇ 140 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

TRAI ਨੇ 1600 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ RBI, SEBI, IRDAI ਅਤੇ PFRDA ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 140 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।

TRAI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

TRAI ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1600 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਟੈਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਚੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਲਰਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, OTP ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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