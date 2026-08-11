TRAI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 1601-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ: ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਫੋਨ!

TRAI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 1601-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ: ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਫੋਨ!
TRAI ਨੇ 1601-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 11, 2026 at 3:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: TRAI ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ 1601-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਸਲੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਮ 10-ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1601 ਸੀਰੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, LPG ਵੰਡ, ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
BFSI ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ BFSI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
TRAI ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1601 ਨੰਬਰ ਸਿੱਧੇ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, TRAI ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1601 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਟੋਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ 1600 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1601 ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ।
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