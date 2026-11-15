ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ Toyota Innova Hycross ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Toyota Kirloskar ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Toyota Innova Hycross ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 4:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Toyota Kirloskar ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Toyota Innova Hycross ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ MPV ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Toyota Innova Hycross ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ Toyota Innova Hycross ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ ਵਿੱਚ LED DRL ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ Toyota Taisor ਕੰਪੈਕਟ SUV ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਿਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬੰਪਰ ਅਤੇ ਟੇਲ-ਲੈਂਪ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Toyota Innova Hycross ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ
ਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ Toyota 12.3 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ 12.3 ਇੰਚ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ-ਸਪੇਕ Innova Hycross ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਪਹੋਲਸਟ੍ਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Toyota Innova Hycros ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Toyota Innova Hycross ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ Innova Hycross ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 2.0 ਲੀਟਰ, ਫੋਰ-ਸਿਲੰਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ Toyota Innova Hycross ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਹੜੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰੀਐਂਟ E20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Toyota Innova Hycross ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ
ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Toyota Innova Hycross ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 19.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 31.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ Toyota Innova Hycross ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ Maruti Suzuki Invicto ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ Maruti Invicto ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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