Toyota ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਟੋਇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 23, 2025 at 8:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੋਇਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਕਸਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੋਇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਪਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਟੋਇਟਾ ਬੈਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ-ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਸ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਤਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਪਿਨ-ਆਫ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਟੋਇਟਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ, ਟੋਇਟਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੈਕਸਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੈਕਸਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਟੋਇਟਾ ਇਸਨੂੰ "ਦਲੇਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਸਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਰਮਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ BMW ਅਤੇ Mercedes-Benz ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੋਇਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੋਇਟਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਡਾਨ ਅਤੇ SUV ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਬਾਡੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਲੈਕਸਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਹੈ।
ਟੋਇਟਾ ਅਤੇ ਲੈਕਸਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।