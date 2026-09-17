Meta ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ NCPCR ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

Meta ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ NCPCR ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Meta ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ NCPCR ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ।
Published : September 17, 2026 at 1:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ NCPCR ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ NCPCR ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ CSEAM ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿੱਤ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ BBC Eye ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ I4C ਵੱਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਟੈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਟਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ I4C ਵੱਲੋ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਈਬਰਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੀ ਮੈਟਾ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚੋਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲਾਇਟਿਡ ਚਿਲਡਰਨ' ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਟਾ ਦੇਣ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਟਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ BBC Eye ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ CSEAM ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਪਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕੰਟੈਟ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। MeitY ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
NHRC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਾ ਨੇ POCSO ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ MeitY, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਸਥਾਪਿਤ I4C ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। I4C ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਕੰਟੈਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
I4C ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮੈਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ NCMEC ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧੂ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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