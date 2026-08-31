Apple CEO ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ?
ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ।
Published : August 31, 2026 at 10:11 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸੀਈਓ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਹੋਣਗੇ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਦੇ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਪਰ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 319 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 108 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ ਉਪਬਲਧੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਐਪ ਸਟੋਰ, ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਪਲ ਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋ-ਜਦੋ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ।
ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੀਬ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
- 2015 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਘੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਜਿਵੇਂ ECG, ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ।
- 2016 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ AirPods ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਏਅਰਬਡਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਚੇਂਜ ਆਪਣੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲ ਦੀ ਚਿਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਕ ਨੇ ਐਪਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਚਿਪ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ।
- ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 2015 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ।
- ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਐਪਲ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਅਤੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
- Vision Pro ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ. ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
- ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
- ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਐਪਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਮਸੰਗ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਏਆਈ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਸਟੀਵ ਨੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੌਨ ਟਰਨਸ 'ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਐਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
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