ETV Bharat / technology

ਟਿਮ ਕੁੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?

65 ਸਾਲਾਂ ਟਿਮ ਕੁੱਕ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 11:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਆਈਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 3.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ।

65 ਸਾਲਾਂ ਟਿਮ ਕੁੱਕ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਐਪਲ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕੂਪਰਟੀਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਅਤੇ Netflix ਦੇ ਰੀਡ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਰ ਲੇਵਿਨਸਨ ਐਪਲ ਦੇ ਨਾਨ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਐਪਲ ਦਾ ਸੀਈਓ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਪਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।- ਟਿਮ ਕੁੱਕ, ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਮੈਕ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਜੌਨ ਟਰਨਸ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਐਪਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਐਪਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਈਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸਹਾਇਕ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗੂਗਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਏਆਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡਰ ਹੈ।

ਕੁੱਕ ਨੇ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ Ternus ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਏਆਈ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ।-ਵੈਡਬਸ਼ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡੈਨ ਆਈਵਸ

ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਵਰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।

ਕੁੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ।

ਪਰ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Nvidia ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ।

ਐਪਲ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਲ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦੋ ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.