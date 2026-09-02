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Apple ਦੇ CEO ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ?

ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੱਲ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।

JOHN TERNUS SUCCEEDS TIM COOK
JOHN TERNUS SUCCEEDS TIM COOK (APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2026 at 11:20 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ CEO ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਪਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ AI ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'Siri' ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ।

ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮ ਹੁਨਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਪਲ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਆਪਣੀ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਬਾਰੇ

ਜੌਨ ਟਰਨਸ 2001 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਰਨਸ ਨੇ ਐਪਲ ਵਾਚ, ਏਅਰਪੌਡਸ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ, ਮੈਕ ਅਤੇ ਏਅਰਪੌਡਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੂਪਰਟੀਨੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨਸ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਐਪਲ ਲਈ ਪਿਆਰ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਈਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਪਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

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