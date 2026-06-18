Threads ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ 50 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ
Threads ਐਪ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾਵਰ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : June 18, 2026 at 9:47 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਦੇ Threads ਐਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ Threads ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
Threads ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਹਨ।
ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਆਏ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ
ਥ੍ਰੈਡਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੀਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਆਈਕਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਪਿਕ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇਟਿਵ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਹਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਡ 'ਤੇ ਪਲ ਕੋਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੀਡ 'ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਡਸ ਨੇ 'Dear Algo' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ 'Your Algo' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਈ ਆਦਿ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖੇਗੀ ਅਤੇ 'Dear Algo' ਅਤੇ 'Your Algo' ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਬ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥ੍ਰੈਡਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
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