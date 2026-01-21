ETV Bharat / technology

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ-1 ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ, Samsung ਅਤੇ Xiaomi ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

Omida ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਵੀਵੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ-1 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ।

VIVO SMARTPHONE MARKET SHARE INDIA
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 5:26 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਰਿਹਾ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ Omida ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਵੋ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3.21 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀਵੋ ਦੀ ਪਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਵੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਰਹੀ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 2.3 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ Oppo ਅਤੇ Xiaomi ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 13-13 ਫੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ। Oppo ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਚੇ ਅਤੇ Xiaomi ਨੇ 1.97 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.51 ਕਰੋੜ ਆਈਫੋਨ ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਚੇ।

ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਪਲ

ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀਵੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ Oppo ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ Xiaomi ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 15.42 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕੇ, ਜੋ 2024 ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ Q4 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਵੋ ਟਾਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 79 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ 49 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। Oppo ਨੇ 46 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, Xiaomi ਨੇ 42 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ 39 ਲੱਖ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ।

Q4 ਵੀਵੋ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ Oppo ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਜਦਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ Xiaomi ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵੀਵੋ ਲਈ Y31 5G, Y19s 5G, T4x 5G ਅਤੇ V60e ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਰਹੇ। Oppo ਦੀ A-ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ Xiaomi ਦੇ Redmi 14C 5G ਅਤੇ Poco C75 ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। Omida ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਡ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੋਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

