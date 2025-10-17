ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : October 17, 2025 at 2:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ-ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਫੈਕਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਦੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ "ਰੀਸਟਾਈਲ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਰੀਸਟਾਈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਰੀਸਟਾਈਲ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੀਸਟਾਈਲ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਛੇ ਇਫੈਕਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ
- ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ
- ਦੀਵੇ
- ਰੰਗੋਲੀ
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ
- ਲਾਲਟੈਣਾਂ
- ਗੇਂਦਾ
- ਰੰਗੋਲੀ
ਹਰੇਕ ਇਫੈਕਟਸ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੀਸਟਾਈਲ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ “+” 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੁਣੋ।
- ਉੱਪਰਲੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟਾਈਲ ਆਈਕਨ (ਪੇਂਟਬਰੱਸ਼) 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਇਫੈਕਟਸ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਇਫੈਕਟ- ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਰੰਗੋਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਚੁਣੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Done ਦਬਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।
ਐਡਿਟਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਦਾ "ਐਡੀਟਸ ਐਪ" ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁਣ ਰੀਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ:-
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਡਿਟਸ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ + ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ।
- ਵੀਡੀਓ ਚੁਣੋ।
- ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੀਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਦਿਵਾਲੀ ਹੈੱਡਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਲਟੈਣ, ਗੇਂਦਾ ਜਾਂ ਰੰਗੋਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਚੁਣੋ।
- ਐਡਿਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Export ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।
ਇਹ ਇਫੈਕਟਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ?
ਇਹ ਤਿਉਹਾਰੀ ਇਫੈਕਟਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰੀਲ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-