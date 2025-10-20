ETV Bharat / technology

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ-ਹੋਲਡ ਅਸਿਸਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।

MOST AFFORDABLE CARS WITH HILL HOLD
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ (Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਢਲਾਣ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਲ-ਹੋਲਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੱਲ-ਹੋਲਡ ਅਸਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ-ਹੋਲਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਹਨ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੈਗਨ ਆਰ (Maruti Suzuki Wagon R) (ਕੀਮਤ: ₹5.97 ਲੱਖ)

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੈਚਬੈਕ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੈਗਨ ਆਰ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਲ-ਹੋਲਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ₹6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਇੱਕ-ਓਵਰ-ਬੇਸ VXi ਟ੍ਰਿਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (AMT) ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਮ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ 5.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

Maruti Suzuki Wagon R
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੈਗਨ ਆਰ (Maruti Suzuki)

ਇੱਕੋ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ZXi ਅਤੇ ZXi+ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂਅਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਗਨ ਆਰ ਲਈ ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 1.0-ਲੀਟਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ 68 bhp ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1.2-ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ 90 bhp ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਾਟਾ ਟਿਆਗੋ (Tata Tiago) (ਕੀਮਤ: ₹5.81 ਲੱਖ)

ਟਾਟਾ ਟਿਆਗੋ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈਚਬੈਕ, ਮਿਡ-ਸਪੈਕ XT ਟ੍ਰਿਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਹੋਲਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5.81 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ।

Tata Tiago
ਟਾਟਾ ਟਿਆਗੋ (Tata Motors)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂਅਲ (CNG ਟ੍ਰਿਮ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ AMT ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟਿਆਗੋ 1.2-ਲੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜੋ 85 bhp ਅਤੇ 113 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸੇਲੇਰੀਓ (Maruti Suzuki Celerio) (ਕੀਮਤ: 5.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਮਾਰੂਤੀ ਸੇਲੇਰੀਓ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੈਚਬੈਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਲ-ਹੋਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਗਨ ਆਰ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ AMT ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Maruti Suzuki S-Presso
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ (Maruti Suzuki)

ਇਹ ਕਾਰ ਉੱਚ-ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ VXi AMT ਟ੍ਰਿਮ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹5.61 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੇਲੇਰੀਓ 1-ਲੀਟਰ, 3-ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜੋ 69 bhp ਅਤੇ 91 Nm ਦਾ ਪੀਕ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Renault Kwid (ਕੀਮਤ: 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

Renault India ਦੀ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਹੈਚਬੈਕ, Renault Kwid, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ Evolution ਟ੍ਰਿਮ AMT ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਲ-ਹੋਲਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, Renault Kwid 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Renault Kwid
ਰੇਨੋ ਕਵਿਡ (Renault India)

ਇਹ Renault ਹੈਚਬੈਕ 1.0-ਲੀਟਰ, 3-ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜੋ 68 bhp ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ AMT ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ-ਹੋਲਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ (Maruti Suzuki S-Presso) (ਕੀਮਤ: 4.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

ਮਾਰੂਤੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਹੈਚਬੈਕ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ।

MOST AFFORDABLE CARS WITH HILL HOLD
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ (Maruti Suzuki)

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਟਾਪ-ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ VXi(O) AMT ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ-ਹੋਲਡ ਅਸਿਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4.75 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਸੇਲੇਰੀਓ ਵਾਂਗ ਹੀ 1.0-ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ 68 bhp ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

CARS IN INDIA
ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ
ਟਾਟਾ ਟਿਆਗੋ
AFFORDABLE CARS WITH HILL HOLD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

Meesho ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਤਿਆਰ, SEBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.