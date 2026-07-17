ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ?
EC ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
Published : July 17, 2026 at 6:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: EC ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। EC ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ
- ਗੂਗਲ ਦੀ ਜੇਮਿਨੀ ਮੋਨੋਪਾਲੀ ਖਤਮ: ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਜੇਮਿਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।
- ਡਿਫੌਲਟ ਏਆਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ: ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
- 60 ਫੀਸਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤ: ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਫੀਚਰਸ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ।
- ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ: ਗੂਗਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਡਾਟਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ-ਜੁਲਾਈ 2027 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ
ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ ਐਪਾਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ Hey Google ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ ਲਈ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਟ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਹੋਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਗ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਗੂਗਲ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਡਾਟਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਸਹੀਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮੋਨੋਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-