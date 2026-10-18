Explainer: GTA 6 ਦਾ ਲਾਂਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਹਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ
Rockstar ਨੇ GTA 6 ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਲਾਂਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 5:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Rockstar Games ਨੇ GTA 6 ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। GTA ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਝਲਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। GTA 5 ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GTA 6 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Rockstar Games ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GTA 6 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਡੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ GTA 6 ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ Netflix 'ਤੇ ਇਸਦਾ Extended ਲੁੱਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਰੀਬ 90 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਗਾਣਾ 'Flower in a Hurricane ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟੇਮ ਇਮਪਾਲਾ, SZA ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਗਿਜ਼ਾਰਡ ਐਂਡ ਦ ਲਿਜ਼ਾਰਡ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੇਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਕੋਰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਸਨ ਅਤੇ ਲੂਸੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
GTA 6 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੂਸੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਮਰੀਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਲੂਸੀਆ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਾਂਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਇੰਨੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੂਸੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਸਨ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਸਨ ਅਤੇ ਲੂਸੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਅਤੇ ਲੂਸੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਸਕ ਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Rockstar ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਸਨ ਅਤੇ ਲੂਸੀਆ ਜੋੜੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਵਰ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀਆ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ Ankle monitor ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏ। ਇਹੀ Ankle monitor ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੀ-ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਦਲਦਲ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਈ-ਟੇਕ ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ-ਵਿਜ਼ਨ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਦੇ ਫੌਜ਼ੀ ਉਸਦੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋ ਜੇਸਨ ਅਤੇ ਲੂਸੀਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੀਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਜੇਸਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਲਕਲਾਵਾ ਪਾਏ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਏ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ।
GTA 6 ਦੇ ਇਸ ਲਾਂਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ Vice City ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਕਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਂਟੇਡ ਸਟਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੁਆਇੰਨ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ The Keys ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਸਾਈਨ 'ਤੇ Goose Key ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਮ Top Gun ਦਾ ਰੈਫਰੇਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Rockstar ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪਲਪ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋ GTA 6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ PS5 ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੋਨੀ ਦੇ ਲਿਮਿਟਡ ਐਡਿਸ਼ਨ GTA 6 DualSense ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।
GTA 6 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
GTA 6 ਗੇਮ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ PS5 ਅਤੇ Xbos Seies X|S 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,499 ਰੁਪਏ ਹੈ। Rockstar Games ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ GTA 6 ਦੇ ਪੀਸੀ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ GTA 6 ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
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