ETV Bharat / technology

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 10:36 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Vivo V70 FE, Redmi Note 15 SE 5G, Realme 16 5G, OnePlus Nord 6, AI+Nova 2 5G ਅਤੇ Nova 2 Ultra 5G ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

Vivo V70 FE: Vivo V70 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕਲਰ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਵੀਵੋ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Vivo V70 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K ਫਲੈਟ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 1900nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਅਤੇ HDR10+ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7360 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 200MP ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90 ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

Redmi Note 15 SE 5G: Redmi Note 15 SE 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਗੋਲਡ ਫ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਗਨ ਲੈਦਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ Redmi ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਗੋਲਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 108MP ਮੇਨ+8MP ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 16MP ਦਾ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,520mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Realme 16 5G: Realme 16 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਿਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਸੋਨੀ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਮਿਰਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.57 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4,200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6400 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। Realme 16 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਏਅਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

OnePlus Nord 6: OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 165Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3,600nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80ਵਾਟ ਦੀ SuperVOOC ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 27ਵਾਟ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

AI+Nova 2 5G ਅਤੇ Nova 2 Ultra 5G: ਕੰਪਨੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Nova 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ AI+ Nova 2 5G ਅਤੇ Nova 2 Ultra 5G ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। Nova 2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੇਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਨੇ ਗੋਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਬਲੈਕ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਪਿੰਕ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ Nova 5G ਅਤੇ Pulse ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਫੋਨ 5G ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ HD+ ਡਿਸਪਲੇ, Unisoc ਚਿਪਸੈੱਟ, ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਅਤੇ 18ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Nova 2 Ultra ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

UPCOMING SMARTPHONES IN INDIA
VIVO V70 FE LAUNCH DATE
REDMI NOTE 15 SE 5G LAUNCH DATE
REALME 16 5G LAUNCH DATE
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.