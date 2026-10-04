Festive Sale 2026: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਰੇਟ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ
ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੁਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Published : October 4, 2026 at 1:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੁਣਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਚੋਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ₹20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Oppo, Vivo, Realme, Poco, ਅਤੇ Motorola ਦੇ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
OPPO K14x 5G
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ OPPO K14x 5G ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਅਤੇ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 1125 nits ਹੈ। MediaTek Dimensity 6300 (5G) ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਫੋਨ ਦਾ AnTuTu ਸਕੋਰ 550,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Geekbench 6 ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਕੋਰ ਸਕੋਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 761 ਅਤੇ 1,761 ਹਨ।
ਫੋਨ ਵਿੱਚ 2MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 50MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਲਈ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 6,500mAh ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ColorOS 16 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹18,999 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 19,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Vivo T5 Lite 5G
Vivo ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Vivo T5 Lite 5G ਵਿੱਚ 6.74-ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜੋ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 1,200 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। Dimensity 6300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਫ਼ੋਨ ਦਾ AnTuTu ਸਕੋਰ 5.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। Geekbench 6 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਕੋਰ ਸਕੋਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 722 ਅਤੇ 1,943 ਹਨ।
ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 0.08MP ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ 44W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 6,500mAh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ IP65 ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ Android 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ Origin OS 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ₹20,499 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਨੂੰ ₹20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
POCO M8x 5G
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Poco ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। POCO M8x 5G ਵਿੱਚ 120Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 6.9-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ। ਫੋਨ ਇੱਕ Snapdragon 4 Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ AnTuTu ਸਕੋਰ 650,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। Geekbench 6 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਕੋਰ ਸਕੋਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 841 ਅਤੇ 1,146 ਹਨ।
ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 2MP ਮੈਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਹ 7,900mAh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Android 20 OS ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। Flipkart 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ₹18,999 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
Realme P4 Lite 5G
Realme ਦਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ, Realme P4 Lite 5G। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8-ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ MediaTek Dimensity 6300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ AnTuTu ਸਕੋਰ ਲਗਭਗ 450,000 ਹੈ। Geekbench 6 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਕੋਰ ਸਕੋਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 782 ਅਤੇ 2,012 ਹਨ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 13MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 15W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7000mAh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ₹18,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Moto G37 Power
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫੋਨ Moto G37 Power ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.7-ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਿਖਰ ਚਮਕ 1050 nits ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ Dimensity 6400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ AnTuTu ਸਕੋਰ 570,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। Geekbench 6 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਕੋਰ ਸਕੋਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 823 ਅਤੇ 1,357 ਹਨ।
ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਮੁੱਖ ਕਵਾਡ-ਪਿਕਸਲ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ-ਸੈਂਸਰ ਸੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ₹17,999 ਹੈ।