ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ 4 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

Redmi, Realme, Poco ਅਤੇ Oppo ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

OPPO RENO 15 SERIES
OPPO RENO 15 SERIES (ETV Bharat Creative)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 4, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। Xiaomi, Realme, Poco ਅਤੇ Oppo ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਚ ਡੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼: Realme 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Realme 16 Pro 5G ਅਤੇ Realme 16 Pro+ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ LumaColor ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ 200MP ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Pro ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 7300 Max ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ 6500nits ਚਮਕਦਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ Pro+ ਮਾਡਲ ਇੱਕ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 5 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ 6500nits ਕਰਵਡ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 7,000 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ Realme UI 7.0 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ OS ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼ 5G ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ Realme Pad 3 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 2.8K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 12,200 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ Realme Buds Air 8 ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Redmi Note 15 5G: Xiaomi ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ 108 ਮਾਸਟਰਪਿਕਸਲ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਲੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 5,520 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 7.35 mm-ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 120 Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 3200 nits ਚਮਕ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ 6.77-ਇੰਚ ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ Redmi Pad 2 Pro 5G ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12,000 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 12.1-ਇੰਚ QHD+ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 120 Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 7.5 mm-ਪਤਲਾ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 610 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। Redmi Pad 2 Pro 5G ਵਿੱਚ Dolby Atmos ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਵਾਡ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ।

Poco M8 5G: Poco M8 5G ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। Poco ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Redmi ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਜੌਬ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ Redmi ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IP ਰੇਟਿੰਗ, ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Poco M8 5G HyperOS 2.0 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼: Poco M8 5G ਦੇ ਨਾਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Oppo Reno 15 5G, Oppo Reno 15 Pro 5G ਅਤੇ Oppo Reno 15 Pro Mini 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 200 ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 50 ਐਮਪੀ 3.5x ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50 ਐਮਪੀ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 50 ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 50 ਐਮਪੀ 3.5x ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8 ਐਮਪੀ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Oppo Reno 15 Pro ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ 2 ਹੋਵੇਗਾ, Oppo Reno 15 Pro Mini ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਦੇ ਨਾਲ 6.32-ਇੰਚ AMOLED ਪੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ Oppo Reno 15 6.59-ਇੰਚ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP66, IP68 ਅਤੇ IP69 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।

