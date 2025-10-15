ETV Bharat / technology

BGMI ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਪ 2025 'ਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਇਹ 16 ਟੀਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

BGMI ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 8, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ 4 ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ।

BGMI INTERNATIONAL CUP 2025
BGMI ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਪ 2025 (Krafton)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 4:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੈਟਲਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ (BMIC) ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ BGMI ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ 2025 (BMSD 2025) ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ PUBG ਮੋਬਾਈਲ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (PMGC) 2025 ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਸਲਾਟ ਲਈ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਨ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

BMIC 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

BGMI ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ 2025 ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ BGMI ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੇ BGMI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਗਾਂ ਰਾਹੀਂ BMIC 2025 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ

  • iQOO Orangutan
  • OnePlus K9 Esports
  • iQOO SOUL
  • Infinix True Rippers
  • OnePlus Gods Reign
  • Nebula Esports
  • Mysterious 4
  • MADKINGS

ਕੋਰੀਆ

  • DPLUS
  • NS Redforce
  • Jecheon Phalanx
  • DRX

ਜਾਪਾਨ

  • REJECT
  • REIGNITE
  • MAKING The Road
  • CAG OSAKA

BMIC 2025 ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨ

BMIC 2025 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

PMGC 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ

BGMI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ 2025 ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ PUBG ਮੋਬਾਈਲ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (PMGC 2025) ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ PMGC 2025 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ BGMI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

