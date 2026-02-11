ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ?
17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : February 11, 2026 at 3:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 'ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ' ਨਾਮਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਗਨੀ ਗੋਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਪਛਾਇਆ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉਪਛਾਇਆ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਪਛਾਇਆ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Space.com ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 96 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 20 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਫੋਰਬਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿਣ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 07:01 ਵਜੇ UTC 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12:31 ਵਜੇ ਹੈ।
ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਹ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਨਕੋਰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਰਨੀ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਰਗ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ISO 12312-2 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਨਹੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਜਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਪਕਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਣਾ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।
