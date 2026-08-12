ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਖੰਗੋਲੀ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਲਕਾ ਬਾਰਿਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ?
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅਨੌਖਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : August 12, 2026 at 12:22 PM IST
ਗੋਰਖਪੁਰ: ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨੌਖੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਲੋਕ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਮਕੀਲੀ ਉਲਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਹਨੇਰੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਸੀਡ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਉਲਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਸੀਅਸ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਕਾ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਸੀਡ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਕਾ ਪਰਸੀਡ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।- ਅਮਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਬਿਨਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ
ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਸੀਡ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਕਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਲਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗੀ?
ਪਰਸੀਡ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਲਕਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂਮਕੇਤੂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਧੂੜ-ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੁਲਾੜ ਕਣਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਲਕਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਪੁਲਾੜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਲਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੁਰਲੱਭ ਉਲਕਾਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਉਲਕਾ ਵਰਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਕਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਭਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਉਲਕਾਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ-ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲਕਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਕਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਧੂਮਕੇਤੂ ਧੂੜ-ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਅੰਡਾਕਾਰ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਕਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਬਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੇ ਉਹ ਕਣ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਲਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਲਕਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਵਰਖਾ?
ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਵਰਖਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੂਮਕੇਤੂ ਵੱਲੋ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਧੂੜ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਲਕਾ ਵਰਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੈਸ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਕਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗਤੀ ਲਗਭਗ 59 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਾਸ?
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਲਕਾ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਉਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਪਰਸੀਡ ਲਈ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 100 ਉਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਕਾਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ 100 ਉਲਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ZHR ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਰਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਅਸਮਾਨ, ਅਨੁਕੂਲ ਰੇਡੀਐਂਟ ਉੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਲਕਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਲਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਾਡਲ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸੀਡ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 100 ਉਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਧੂਮਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਗਭਗ 130 ਸਾਲ ਹੈ। ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਣ ਉਸਦੀ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮਲਬਾ-ਧਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਸੀਡ ਉਲਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
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