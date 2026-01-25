AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਜਾਣੋ

AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਜਾਣੋ
ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : January 25, 2026 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਏਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਤੋਂ 600 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪ, ਡਾਟਾ, ਸੈਂਟਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ GDP ਲਗਭਗ 30.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰੀਬ 2500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚੋ ਇਕੱਲੇ Microsoft, Amazon, Meta ਅਤੇ Google ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Alphabet ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਬ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਏਆਈ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 3 ਤੋਂ 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ਼ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Oracle ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਟਾਪ ਅੱਠ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬੂਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੀਏ, ਬਿਜਲੀ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਆਈ ਦੀ ਕਾਢ ਤੱਕ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ DeepSeek ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੀਪਸੀਕ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਏਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਏਆਈ ਫੋਕਸਡ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਏਆਈ ਦੀ ਇਸ ਬੂਮ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋ ਚੱਲਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਏਆਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ Tulip Mania ਹੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ South Sea Bubble, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੋ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਬੂਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1929 ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ 1990 ਦਾ ਡਾਟ-ਕਾਮ ਬਬਲ ਅਤੇ 2008 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ- ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। 1990 ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੂਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਬੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ
- ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ... ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਧੂਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 230 ਗੀਗਾਬਾਟ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ 226 ਗੀਗਾਬਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੱਥੋ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 63 ਗੀਗਾਬਾਟ ਹੈ। Oracle-OpenAI ਡੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 4.5 ਗੀਗਾਬਾਟ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫੰਡਿਗ ਦਾ ਹੈ। OpenAI ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ।
- ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਏਆਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਏਆਈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਮਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।
ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਯੋਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਐਡਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
