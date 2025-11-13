Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 13, 2025 at 1:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀਵੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ, Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Vivo X300 ਅਤੇ Vivo X300 Pro ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ
ਵੀਵੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਵੋ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀਵੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
What once was beyond reach is now all yours to capture.— vivo India (@Vivo_India) November 12, 2025
The #vivoX300Series.
Coming soon. #vivoIndia #GoIntoTheWild pic.twitter.com/5Cq8PmtH1R
Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Vivo X300 ਵਿੱਚ 6.31 ਇੰਚ ਦੀ Q10+AMOLED ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo X300 Pro ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ ਫਲੈਟ Q10+LPTP AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Vivo X300 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 9500 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Vivo X300 Pro ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 9500 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ Vivo X300 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 200MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ+50MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ+50MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo X300 Pro ਵਿੱਚ 50MP ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ+50MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ+200MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Vivo X300 ਵਿੱਚ 5,360mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਵਾਇਰਡ +40ਵਾਟ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ Vivo X300 Pro ਵਿੱਚ 5,440mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਵਾਇਰਡ+40ਵਾਟ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੀਨੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ Vivo X300 ਦੀ ਕੀਮਤ 55,000-60,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Vivo X300 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 66,000-75,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-