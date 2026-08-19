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ISS 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੰਮ

ਦੂਜੇ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ISS ਦੇ ਸਪੇਸ-ਟੂ-ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ।

ISS SPACEWALK FAILED ANTENNA
ISS SPACEWALK FAILED ANTENNA (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 1:37 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 3:09 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਸਾਥੀ ਸੋਫੀ ਕੋਲ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ISS ਦੇ ਸਪੇਸ-ਟੂ-ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8:29 ਵਜੇ EDT 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਛੇ ਘੰਟੇ 23 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਪੇਸਵਾਕ ਮੈਨਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੋਫੀ ਸਪੇਸਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ।

ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ?

ਇਸ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਐਂਟੀਨਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਟਾਈਟ ਕੰਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਗਿੰਬਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਂਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬੂਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਚੇਟ ਰੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੂਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਖਰਾਬ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਪੇਅਰ ਐਂਟੀਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ISS ਦੇ ਕੁਐਸਟ ਏਅਰਲਾਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਫੁੱਟ ਰਿਸਟ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਿਖਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸਪੇਸਵਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਐਂਟੀਨਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।

ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੇਸ-ਟੂ-ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀਨਾ ਨਾਸਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਡਾਟਾ ਰੇਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ 282ਵਾਂ ਸਪੇਸਵਾਕ ਸੀ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੈਸਿਕਾ ਮੀਰ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 27 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲਆਊਟ ਸੋਲਰ ਏਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ

ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ?

18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸਵਾਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਪੇਸਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨਨ ਦੇ ਸਪੇਸਸੂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਡੇਟਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨਰ ਅਗਲੇ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਪੇਸਵਾਕ ਅਜੇ 25 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ।

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Last Updated : August 19, 2026 at 3:09 PM IST

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