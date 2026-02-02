Tecno Pova Curve 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ
Tecno Pova Curve 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : February 2, 2026 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tecno ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Tecno Pova Curve 2 ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਵਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Tecno Pova Curve 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Tecno Pova Curve 2 ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਦੀ ਸਹੀ ਡੇਟ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
A new power takes shape.#POVACurve2 - Prepare for arrival.— POVA Mobile India (@pova_mobile) February 1, 2026
Out of This World. Coming soon.#POVA pic.twitter.com/XgfFri2vI0
ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Tecno Pova Curve 2 ਦਾ ਕਰਵਡ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੈਮਰਾ ਕੱਟਆਊਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਿਛਲੇ Tecno Pova Curve 5G ਵਰਗਾ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Google Play Console ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ TECNO-LK7k ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ Tecno Pova Curve 2 ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Tecno Pova Curve 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Tecno Pova Curve 2 ਵਿੱਚ 1080 x 2364 ਪਿਕਸਲ Resolution ਅਤੇ 420ppi ਦੀ ਪਿਕਸਲ Deminsity ਵਾਲੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7100 SoC ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,750mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
