Tecno Camon 50 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ? ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਜ਼
Tecno Camon 50 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ MWC 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 5, 2026 at 1:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਨੋ ਨੇ MWC 2026 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ Tecno Camon 50 ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Tecno Camon 50 ਅਤੇ Tecno Camon 50 Pro ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ Tecno Camon 50 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿੱਚ MWC 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ Tecno Camon 50 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ।
Introducing TECNO CAMON 50 Pro! Every detail, every moment, every upgrade comes to life. Ready to see what's new powered by TECNO AI and capture your best moment with the next-level Super-Zoom FlashSnap? ✨🚀#CAMON50Series #PerfectSnapAnyZoom #TECNOAI pic.twitter.com/OmYgVEB421— tecnomobile (@tecnomobile) March 5, 2026
Tecno Camon 50 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Tecno Camon 50 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ ਦੀ 1.5K, 3D ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ, 4,500 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, 2,304Hz PWM ਡਿਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 7400 ਅਲਟੀਮੇਟ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP68 + IP69 + IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
All eyes on the moment. @layzhang, TECNO's Global Brand Ambassador, ushers in a new chapter with @tecnomobile for the debut of the all‑new #CAMON50Series featuring Super‑Zoom FlashSnap. Moving in sync as a boundary‑breaking duo, they continue to push limits — from spontaneous… pic.twitter.com/HaYq9qVQIA— tecnomobile (@tecnomobile) March 3, 2026
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ੂਟਰ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45W ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਫ਼ੋਨ 5G, 4G LTE, ਡਿਊਲ-ਬੈਂਡ Wi-Fi, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4, USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
