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Qualcomm ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਚਿਪ, ਫੋਨ ਖੁਦ ਸਮਝੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ

Snapdragon ਦੀ ਨਵੀਂ Extreme ਚਿਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 30 ਅਰਬ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਸਿੱਧੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

QUALCOMM LAUNCH TWO NEW CHIPS
QUALCOMM LAUNCH TWO NEW CHIPS (Qualcomm)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 5:22 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Qualcomm ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਪਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਅਤੇ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਿਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਏਆਈ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਆਲਕਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ।

ਫੋਨ ਖੁਦ ਸਮਝੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾ ਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਸਿੱਧੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Personal Scribe ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰਾ Voice-in ਅਤੇ Voice-out AI Agent ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Extreme ਚਿਪ ਵਿੱਚ 30 ਅਰਬ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ Accelerator ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Extreme ਮਾਡਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 30 ਅਰਬ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਾਲਾ Mixture-of-Experts ਮਾਡਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਐਪਲ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਾਲਾ MoE ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਨੋ ਚਿਪਾਂ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ Oryon CPU, ਨਵਾਂ Adreno GPU ਅਤੇ Hexagon NPU ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Extreme ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ Adreno Neural Fusion ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਗੇਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ।

ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ-ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Extreme ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ APV Codec ਦੇ ਨਾਲ 8K 60fps ਅਤੇ 4K 240fps ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਤਰ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਚਿੰਪਾਂ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਇਸ ਬਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

HONOR, iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, REDMI, RedMagic, Vivo ਅਤੇ Xiaomi ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Motorola ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Motorola Signature 27 ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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TAGGED:

SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 6
SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6
MOTOROLA SIGNATURE 27 UNVEILED
QUALCOMM LAUNCH TWO NEW CHIPS

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