Galaxy S27 Ultra ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

Galaxy S27 Ultra ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
Galaxy S27 Ultra ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 3:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਿਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਹੈ। ਇਸ ਚਿਪ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ Galaxy S27 Ultra ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਇਸੇ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ Galaxy S Ultra ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਚਿਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ Galaxy S27 Ultra ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈਵੀ ਵਰਕਲੋਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿਪ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਥ੍ਰੋਟਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
@donnymac Could you please Elaborate more?— Jason C. (@JPChinsolo) October 16, 2026
Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਟਿਊਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।-ਡੌਨ ਮੈਕਗੁਆਇਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁਆਲਕਾਮ
Exynos 2700 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ Galaxy S27 Ultra?
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਆਲਕਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ Exynos 2700 ਚਿਪ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Exynos 2700 ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਐਲਐਸਆਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਮਸੰਗ ਫਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੋਡ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 10 ਕੋਰ CPU ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
📝 Why Qualcomm is defending Snapdragon against Galaxy S27 Ultra heat rumors Qualcomm CMO defended the Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipset. He denied any “thermal issues” in the chipset, calling them “100% inaccurate.” https://t.co/wpwsuQLVAQ https://t.co/CbYQCWxnCo— Sammy Fans (@thesammyfans) October 17, 2026
ਬਾਕੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ Exynos ਚਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। Galaxy S27 Ultra ਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ਅਤੇ Galaxy S27 Pro ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ਅਤੇ Galaxy S27 Pro ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Exynos 2700 ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ Exynos ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ Galaxy S Ultra ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Exynos ਚਿਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।
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