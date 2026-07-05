ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ AI ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ MeitY ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
MeitY ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ IT ਨਿਯਮ ਹੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : July 5, 2026 at 1:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: MeitY ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੰਟੈਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਆਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ।
ਕ਼ੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ PTI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਆਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਡੀਪਫੇਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ X ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਚਿੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੂਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਾਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਐਡਿਟ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-