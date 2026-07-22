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Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ?

Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY UNPACKED 2026
SAMSUNG GALAXY UNPACKED 2026 (SAMSUNG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 9:25 AM IST

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Updated : July 22, 2026 at 10:55 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਈਵ ਸਕ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Samsung Galaxy Unpacked ਇਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ Samsung.com 'ਤੇ ਬਣੇ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀ-ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

ਪ੍ਰੀ-ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 999 ਰੁਪਏ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਕਟ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 2,799 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਅਤੇ ਫਲਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਣਨਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ Samsung Galaxy Card ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ 3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਦੋ ਗਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੱਕ Samsung Galaxy Z Fold ਅਤੇ Flip ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਈਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Galaxy Z Fold 8 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ Galaxy Z Fold Ultra, Fold 8 ਅਤੇ Flip 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ Galaxy Z Fold 8 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Galaxy Watch ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਣਨਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਡਰ-ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ Galaxy Z Fold 8 ਨੂੰ ਸਪਾਈਡਰ-ਮੈਨ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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Last Updated : July 22, 2026 at 10:55 AM IST

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SAMSUNG GALAXY UNPACKED 2026

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