Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, Galaxy S26 Ultra ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Galaxy Unpacked ਇਵੈਂਟ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : February 13, 2026 at 3:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ Galaxy Buds 4 ਅਤੇ Galaxy Buds 4 Pro ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ ਅਤੇ Samsung Galaxy S26 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ Samsung Galaxy S26 Ultra ਵਿੱਚ Qualcomm ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਚਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਗਲੈਕਸੀ ਅਨਪੈਕਡ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"Somthing big is coming."
Something big is coming. 👏 https://t.co/EF1lsQZTfC— Snapdragon (@Snapdragon) February 11, 2026
Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਸੈਮਸੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ Exynos ਚਿਪਸੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ 26 ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 For Galaxy ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy S26 Ultra ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 60ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ Dynamic AMOLED 2x ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਅਰਮੋਰ 2 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy S26 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 10MP ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
