Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 2:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ F70 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Galaxy F70e 5G ਅਤੇ Galaxy F70 Pro 5G ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Galaxy F70e 5G ਦੀ ਕੀਮਤ 18,499 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ Galaxy F70 Pro 5G ਦੀ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Exynos 1330 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ OIS ਦੇ ਨਾਲ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 6.7 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 7.5mm ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਚਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਐਂਡਰਾਈਡ OS ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 19,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫਰਸ
ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ 17,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Lilac Bliss ਅਤੇ Bliss Black ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ OnePlus N6x ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,499 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 19,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Samsung Galaxy F70 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦਾ ਫੁੱਲ HD+ਸੂਪਰ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਭਾਰ 192 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5nm Exynos 1330 ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OIS ਦੇ ਨਾਲ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਮੈਕ੍ਰੋ ਸ਼ੂਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 25ਵਾਟ ਦੇ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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