BYD Ti7 SUV ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ BYD Ti7 SUV ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
Published : November 22, 2026 at 2:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Jaguar Land Rover ਵੱਲੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ BYD ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ BYD Ti7 SUV ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰ Land Rover Defender ਮਾਡਲ ਲਈ Jaguar Land Rover ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ EU ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ BYD ਦੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਂਚਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ?
ਹੇਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ BYD Ti7 SUV ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰੰਗ Land Rover Defender ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ, ਗ੍ਰਿਲ, ਬੰਪਰ ਲੇਆਊਟ, ਬੋਨਟ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲ ਆਰਚ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰਡ EU ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ Land Rover Defender ਦੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। JLR ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ BYD ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ SUV ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ BYD ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ Ti7 ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ BYD ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸਬਸਾਈਡਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ 1,00,000 ਯੂਰੋ ਜਾਂ JLR ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਲੰਘਣ ਲਈ 25,000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
BYFD Ti7 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ?
BYD Ti7 ਇੱਕ 5 ਜਾਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ SUV ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ BYD ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੌਕਸੀ ਬਾਡੀ, ਸਿੱਧੀ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਫਲੈਟ ਰੂਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸਪੇਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ Defender ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ BYD Ti7 ਵਿੱਚ Defender ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਨੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ C-ਪਿਲਰ, ਗੋਲ ਵ੍ਹੀਲ ਆਰਚ ਕੱਟਆਊਟ, ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ JLR ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Jaguar Land Rover ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ BYD ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, SUV ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ BYD ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
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