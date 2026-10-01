Redmi 17C 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਰੈੱਡਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 1, 2026 at 2:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Redmi 17C 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੋਨ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਨ 20,999 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 6000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 120Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Redmi 17C 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Redmi 17C 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9-ਇੰਚ ਦੀ HD+ LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 720 x 1,600 ਪਿਕਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ 120Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ, 810 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, 240Hz ਤੱਕ ਦੀ ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਰ ਅਤੇ 16.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ HDR ਮੋਡ, ਸਾਫਟ-ਲਾਈਟ ਰਿੰਗ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਮੋਡ, ਲਾਈਮ-ਲੈਪਸ ਮੋਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Redmi 17C 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Every moment deserves the spotlight when you’ve got #MainCharacterEnergy.— Redmi India (@RedmiIndia) October 1, 2026
Meet the #REDMI17C 5G with a 50MP AI Dual Camera, 6000mAh battery with 33W fast charging and a Premium Vegan Leather finish.
Starting at ₹20,999. Sale Starts 7th Oct.
Know More: https://t.co/sci556Mdhr pic.twitter.com/6Iufwxc998
Redmi 17C 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ
Redmi 17C 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 6GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੌਫੀ ਬਰੂ, ਪਰਪਲ ਡਾਨ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 6GB ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Redmi 17C ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ HD ਪਲੱਸ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ Lava Virat Curve 5G ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ HD ਪਲੱਸ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ। ਇਹ Lava ਫੋਨ Dimensity 7100 ਅਤੇ 13MP ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Lava ਫੋਨ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀ, ਤਿੰਨੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ Redmi 17C ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ Redmi ਫੋਨ Infinix Hot 70 Pro ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Infinix ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ HD+ LCD ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 144Hz ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। Lava ਫੋਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ Dimensity 7100 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਉਹੀ 6000mAh ਹੈ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ 45W ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ Redmi 17C ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Redmi ਫੋਨ HyperOS 3 ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ Lava ਅਤੇ Infinix ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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