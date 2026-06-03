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Realme P4R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਲੀਕ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

Realme P4R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

REALME P4R LAUNCH DATE
REALME P4R LAUNCH DATE (REALME)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 9:44 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Realme P4R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਂਚ ਬਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Realme ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ-'The R evolution is coming.' ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ R ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ 'Rapid Charging' ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ 'Refined Camera' ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Realme ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਬ-ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ Realme P4 Power ਵਿੱਚ 10,001mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Realme P4R ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ USP ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ।

ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ?

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ RMX5266 ਹੈ। ਫੋਨ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4GB+128GB, 6GB+128GB ਅਤੇ 6GB+256GB ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Silver Glare, Titanium Glare ਅਤੇ Lavender Glare ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ Glare ਰੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੁੱਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Realme P4R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜੇ Realme P4R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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