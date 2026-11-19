GTA 6 ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲੂਸੀਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਸ਼੍ਰੈਣੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਈ ਗੇਮ
'ਦ ਗੇਮ ਅਵਾਰਡਸ' ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਨੀ ਐਲ. ਪੇਰੇਜ਼ GTA 6 ਵਿੱਚ ਲੂਸੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 19, 2026 at 9:38 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਨੀ ਐਲ. ਪੇਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ GTA 6 ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 'ਦ ਗੇਮ ਅਵਾਰਡਸ 2026' ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਗੇਮ ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੂਸੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਨੀ ਐਲ.ਪੇਰੇਜ਼ ਹੀ ਲੂਸੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਸਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਸਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਰੇਜ਼ ਹੀ ਲੂਸੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ GTA 6 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਗੇਮ ਆਫ ਦ ਈਅਰ' ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੇਮ ਅਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੇਮ ਅਵਾਰਡਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ?
ਗੇਮ ਅਵਾਰਡਸ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ GTA 6 ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਨੀ ਐਲ.ਪੇਰੇਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ GTA ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਪੇਰੇਜ਼ GTA ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GTA 5 ਅਤੇ GTA ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ 'ਦ ਬਲੈਕਲਿਸਟ', 'ਜੈਸਿਕਾ ਜੋਨਸ', 'ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੀ.ਡੀ', 'ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਕਟਿਮਸ ਯੂਨਿਟ' ਅਤੇ 'ਡੋਰਾ' ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂਸੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀਆ ਅਤੇ GTA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮੈਟਸ ਭਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
GTA 6 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
- ਗੇਮ ਆਫ ਦ ਈਅਰ
- ਬੈਸਟ ਗੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ
- ਬੈਸਟ ਨੈਰੇਟਿਵ
- ਬੈਸਟ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ
- ਬੈਸਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ
- ਬੈਸਟ ਆਡੀਓ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
- ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਨੀ ਐਲ. ਪੇਰੇਜ਼ ਲਈ
- ਬੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨ/ਐਡਵੈਂਚਰ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ 'ਦ ਗੇਮ ਅਵਾਰਡਸ' ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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