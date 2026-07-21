ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਅਪਰ-ਸਟੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Published : July 21, 2026 at 12:22 PM IST
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। SpaceX ਨੇ ਫਾਲਕਨ 9 ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਅਪਰ-ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। SpaceX ਵੱਲੋ ਦਿਖਾਏ ਗਏ "ਚੌਪਸਟਿਕ" ਟਾਵਰ-ਕੈਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੂਪਰ ਹੈਵੀ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਂਚ ਟਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਸ਼ੇਪਾਰਡ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰਾਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡਸਪੇਸ ਅਤੇ ਆਈਸਪੇਸ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/Hk8gYYNMlf— SpaceX (@SpaceX) July 16, 2026
ਯੂਰਪ ਵੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪੁਲਾੜ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰਮ-1 ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪਹਿਲੀ ਔਰਬਿਟਲ ਉਡਾਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਂਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਰੋ ਦਾ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ (RLV) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ (NGLV) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪੁਲਾੜ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
The second successful catch of the Super Heavy booster pic.twitter.com/FanOyDoE8Z— SpaceX (@SpaceX) January 18, 2025
ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, SpaceX ਦੇ Falcon 9 ਵਰਗੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਯੋਗ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਕਵਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਯੋਗ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਹਰ ਉਡਾਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸਦਾ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਬਿਟਲ ਵੇਗ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਜਾਂ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਫਿਊਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੇਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।-DS ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ, CoE ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
|ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਯੋਗ ਰਾਕੇਟ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
|Upper-stage recovery
|ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀ, ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੈਡਿੰਗ ਲਈ ਇੰਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
|Payload trade-off
|ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
|SSTO feasibility
|ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਟੂ ਔਰਬਿਟ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
|Technology priorities
|ਤਰੱਕੀ ਬਿਹਤਰ ਇੰਜਣ, ਐਡਵਾਂਸਡ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
|India's approach
|ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਟੂ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਹਤਰ ਇੰਜਣ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਾਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੂ-ਸਟੇਜ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।-DS ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ, CoE ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਰੂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।-DS ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ, CoE ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੁਲਾੜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅੰਤ: ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਿਊਮਨ-ਰੇਟੇਡ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰਸਟ ਵਾਲਾ ਹਾਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ LVM3 ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲਿਕਵਿਡ ਕੋਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਅਪਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰਸਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਯੋਗ ਬੂਸਟਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।-DS ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ, CoE ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ LVM3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੇਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਆਕਸੀਜਨ-ਮੀਥੇਨ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।-DS ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ, CoE ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਲਈ LOX-ਮੀਥੇਨ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੂਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਥੇਨ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।-ISRO
|ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ
|Semi-cryogenic engine
|ਇਸਰੋ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰਸਟ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
|Upgraded LVM3
|ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰੂ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੇਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
|LOX–methane propulsion
|NGLV ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੈ।
|NGLV
|ਇਸਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ LEO ਤੱਕ 30 ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
|Reusability goal
|ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਸਫ਼ਲ ਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ।
NGLV ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ 30 ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। NGLV ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੂਸਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-DS ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ, CoE ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਟਿਕਾਊ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।-DS ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ, CoE ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
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