OnePlus, Nothing ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੀਮਤ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ OnePlus, Nothing, Redmi ਅਤੇ Realme ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : May 3, 2026 at 4:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ OnePlus, Nothing, Redmi ਅਤੇ Realme ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੰਪੋਨੇਟਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ DRAM ਅਤੇ NAND ਵਰਗੀ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟਿੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ RAM ਅਤੇ GPU ਚਿਪ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੈਮੋਰੀ ਸਟਿੱਕਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
OnePlus ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪਡੇਟ
ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ OnePlus ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OnePlus 15 ਅਤੇ OnePlus 15R ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ OnePlus 15 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 72,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸਦਾ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 77,999 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਟਾਪ ਮਾਡਲ 16GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 85,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ 79,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, OnePlus 15R ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 50,499 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 52,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 47,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12GB ਰੈਮ+512GB ਸੋਟਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 57,999 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ 52,999 ਰੁਪਏ ਸੀ।
Nothing ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਿਪਸਟਰ ਸੰਜੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ Nothing 4a Pro ਅਤੇ Nothing 4a ਹੁਣ 44,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31,999 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 39,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31,999 ਰੁਪਏ ਸੀ।
Xiaomi ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Xiaomi ਦਾ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ Redmi ਵੀ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Redmi Note 15 Pro+ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 39,999 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Redmi Note 15 Pro ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 31,999 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Realme ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Realme ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। Realme 16 Pro+ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 44,999 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ 39,999 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Realme 16 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 31,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 36,999 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-