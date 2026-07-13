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ਲਾਂਚ ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ

Samsung Galaxy M47 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

SAMSUNG GALAXY M47 5G NEW PRICE
SAMSUNG GALAXY M47 5G NEW PRICE (SAMSUNG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 4:14 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Samsung Galaxy M47 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy M47 5G ਹੈ। ਪਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।

10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀ ਕੀਮਤ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 32,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 25,999 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 22,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ 28,999 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 36,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਨ 25,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਟਾਪ ਮਾਡਲ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 33,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 41,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 30,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

Samsung Galaxy M47 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਬਲੇਜ਼ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ FHD+Super AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 800nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜੇਨ 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP+50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਮੈਕ੍ਰੋ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Nothing, Realme, Xiaomi ਅਤੇ Vivo ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Samsung Galaxy M47 5G ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ।

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SAMSUNG GALAXY M47 5G NEW PRICE

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