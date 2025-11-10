ETV Bharat / technology

ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ Oppo ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਲੀਕ, ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ

Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੀਮਤ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ।

OPPO FIND X9 SERIES
OPPO FIND X9 SERIES PRICE LEAKED (OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 3:45 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Oppo Find X9 ਦੇ 12 ਜੀਬੀ ਰੈਮ/256 ਜੀਬੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 74,999 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Oppo Find X9 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 99,999 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Oppo Find X9 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Oppo Find X9 ਵਿੱਚ 6.59-ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 3,600 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ X9 Pro ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ 1.5K LTPO AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ Oppo Find X9 ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ।

ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Oppo Find X9 Pro ਵਿੱਚ OIS ਵਾਲਾ 50MP Sony LT828 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ੂਟਰ, 50MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ, OIS ਵਾਲਾ 200MP Samsung HP5 3x ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 2MP ਮਲਟੀ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਲਈ 50MP ਫਰੰਟ ਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ Oppo Find X9 ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ OIS ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 50MP Sony LYT808 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ੂਟਰ, 50MP Samsung JN5 ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 3x ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 50MP Sony LYT600 ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 32MP ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

