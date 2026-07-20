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Apple Music ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ?

Apple Music ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

APPLE MUSIC PRICE HIKE
APPLE MUSIC PRICE HIKE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 20, 2026 at 4:09 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Apple Music ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Macs ਅਤੇ iPads ਲਈ AppleCare+ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਯੂਐਸ, ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ Apple Music ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ Apple One ਬੰਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

Apple Music ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਸੇਸਿੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ Apple Music ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 99 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 119 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 'ਸਟ੍ਰੀਮਫਲੇਸ਼ਨ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ Apple Music ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Apple Music ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Apple Music ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 139 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 229 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 69 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ Apple One ਬੰਡਲ ਹੁਣ 195 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

US ਵਿੱਚ Apple Music ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਯੂਐਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਕੇ 11.99 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ 16.99 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 19.99 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਅਰ 5.99 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.99 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। US ਵਿੱਚ Apple One ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 19.95 ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Spotify ਤੋਂ ਸਸਤਾ Apple

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ Spotify ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। Spotify ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 12.99 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸਸਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਪਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ।

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