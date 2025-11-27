Poco F8 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ
Poco F8 ਸੀਰੀਜ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 27, 2025 at 12:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Poco F8 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Poco F8 Ultra ਅਤੇ Poco F8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Poco F8 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪ ਅਤੇ 6,500mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Poco F8 Pro ਵਰਜਨ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ Snapdragon 8 Elite SoC ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ 6,210mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16-ਅਧਾਰਿਤ HyperOS 3 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਆਡੀਓ ਨਿਰਮਾਤਾ Bose ਦੁਆਰਾ ਟਿਊਨ ਕੀਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ।
Poco F8 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9-ਇੰਚ ਦੀ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 480Hz ਤੱਕ ਦੀ ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ, 3,500 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, DCI-P3 ਵਾਈਡ ਕਲਰ ਗਾਮਟ, HDR10+ ਅਤੇ ਡੌਲਬੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 3nm ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜੇਨ 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 16GB ਤੱਕ RAM ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ ਆਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Poco F8 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100W ਹਾਈਪਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 50W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (OIS) ਵਾਲਾ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਅਰ ਸੈਂਸਰ, 5x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਰ ਅਤੇ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Here's a quick look at the #POCOF8Ultra that's launching today. #POCOF8Series #POCOxBose pic.twitter.com/a11kBzdmRd— Sandeep Sarma (@sandeep9sarma) November 26, 2025
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਨ 5G, Wi-Fi 7, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4, NFC, Galileo, GLONASS, QZSS, Navic, A-GNSS ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਬੋਸ-ਟਿਊਨਡ 2.1 ਸਟੀਰੀਓ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Poco F8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Poco F8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ 120Hz ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 3,500 nits ਤੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 3nm ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 12GB RAM ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,210mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100W ਵਾਇਰਡ ਹਾਈਪਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 22.5W ਰਿਵਰਸ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ OPIS-ਸਮਰਥਿਤ ਸੈਂਸਰ, 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ 2.5x ਜ਼ੂਮ-ਸਮਰਥਿਤ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਲਈ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 20-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Poco F8 Ultra ਦੀ ਕੀਮਤ
Poco F8 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB + 256GB ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 65,100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 16GB + 512GB ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 71,300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ 12GB + 256GB ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60,600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16GB + 512GB ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 65,100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Poco F8 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਡੈਨਿਮ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Poco F8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Poco F8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB + 256GB ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 51,700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB + 512GB ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 56,100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 12GB + 256GB ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 47,200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB + 512GB ਨੂੰ 51,700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। Poco F8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ, ਬਲੂ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Poco F8 Pro ਅਤੇ Poco F8 Ultra ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Poco F8 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲਾਭ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। Poco F8 Ultra 4-ਮਹੀਨੇ ਦੇ Spotify ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ F8 Pro ਤਿੰਨ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 100GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 6-ਮਹੀਨੇ ਦੀ Google One ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ 3-ਮਹੀਨੇ ਦਾ YouTube ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। Poco ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
