ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਨੋਖੀ ਤਸਵੀਰ

ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।

MARS ROCK FORMATION 2026 (NASA/JPL-Caltech/ASU)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 24, 2026 at 12:37 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦੇ ਪਰਸਿਵੀਅਰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੋਵਰ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਲ 1859 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੱਟਾਨਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਢੇਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋ।

ਨਾਸਾ ਦੇ ਪਰਸਿਵੀਅਰਸ ਰੋਵਰ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ Left Mastcam-Z ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਔਸਤ ਸੌਰ ਸਮੇਂ 13:00:34 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। Mastcam-Z ਦਰਅਸਲ ਰੋਵਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਏਲੀਅਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਰੋਵਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਕਰਸ ਸਰਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਢੇਰ ਮਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਲ ਮਾਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦਾ ਪਰਸਿਵੀਅਰਸ ਰੋਵਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਦੇਂ ਚੀਤੇ ਦੇ ਦਾਗ ਵਾਲੀ ਚੱਟਾਨ, ਕਦੇਂ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਦੇਂ ਪੌਪਕੌਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੂਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। 1976 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਕਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।

ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ?

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਢੇਰ ਕਿਸੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ।

